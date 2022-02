Berufsbezogene Impfpflicht : Angst vor Fachkräftemangel: Das sagen Hebammen zur Pflicht zur Corona-Impfung

Ab Mitte März müssen Hebammen nachweisen, dass sie den vollen Impfschutz vor dem Corona-Virus haben. Das sagen Hebammen in Husum und die Vorsitzende des Hebammenverbandes Schleswig-Holstein, Anke Bertram, dazu.

Husum/Sylt | Ab Mitte März gilt, wie vom Bund beschlossen, in Schleswig-Holstein die Impfpflicht für Pflegepersonal. Das wird auch Husums Hebammen betreffen. Lesen Sie auch: Impfmüdigkeit macht sich in Husum breit – aber die ersten fragen auch schon nach dem vierten Piks Maren Peters, Hebamme in Husum, sieht eine Impfpflicht kritisch. Denn die Entscheidung ...

