Frauenarbeit in Nordfriesland : Poetry Slam, Biographiearbeit und queere Westküste: Claudia Hansen stellt neues Programm vor

Es soll eine Mischung aus Präsenz und digitalen Veranstaltungen werden: Die evangelische Frauenarbeit stellt ihr Halbjahresprogramm vor - Corona-bedingt ohne den Kirchenfrauentag, aber mit vielen anderen Projekten.

Nordfriesland | Poetry-Slam-Workshop, Geschlechteridentität, Frauennetzwerktag: Nicht jeder würde bei diesen Themen direkt an Kirche denken. Und so ist es auch gewollt. Claudia Hansen, Referentin der evangelischen Frauenarbeit in Nordfriesland, möchte mit ihrem Programm kirchennahe und kirchenferne Frauen aller Altersgruppen ansprechen. Dabei kommt ihr ihr ausgeprägt...

