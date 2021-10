Fachkräftemangel in Friedrichstadt : Das lernt die Hotelkette New Hampshire von 12 Auszubildenden aus Nordafrika

Der New Hampshire GmbH mangelt es an Personal in den Ausbildungsberufen. Seit März 2020 gibt es aber ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Dank dieser Möglichkeit haben 12 Nordafrikaner ihre Ausbildung in Nordfriesland begonnen.

Friedrichstadt | „Ich bin seit vier Monaten in Deutschland, als Hotelfachmann werde ich sehr gut integriert und lerne durch den täglichen Kontakt zu Kunden auch schneller die deutsche Sprache als in der Küche.“ Mohammed Ouarrad ist 25 Jahre alt und hat im Sommer seine Ausbildung zum Hotelfachmann bei der New Hampshire GmbH in Friedrichstadt in Hoffmanns Hotel begonnen...

