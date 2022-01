Corona-Demos in Husum : „Absoluter Unsinn“: Landrat reagiert auf Aussagen von Demo-Teilnehmern in Telegram-Chat

Das ging dann doch zu weit. Nordfrieslands Landrat Florian Lorenzen hat auf Aussagen von Husumer Corona-Demo-Teilnehmern reagiert, der Kreis würde hinter ihnen stehen. Viel hält er davon nicht.

Nordfriesland | Das ging Nordfrieslands Landrat Florian Lorenzen dann doch zu weit. In der vergangenen Woche hatten die Initiatoren der Husumer Corona-Demonstration am Sonnabend in ihrer Telegram-Gruppe behauptet, es sei dem Kreis Nordfriesland, der Stadt Husum und der Polizei „superwichtig, dass wir gemeinsam auf die Straße gehen.“ Und ein weiteres Zitat: „Sie stehe...

