Klinikum Nordfriesland Husum : Gravierende Mängel – jetzt wird das Treppenhaus am Klinik-Parkhaus ein drittes Mal gebaut

Anfang des neuen Jahres wird ein neues Kapitel in der unseligen Geschichte des Parkhaus-Neubaus am Klinikum im Erichsenweg hinzugefügt. Dann wird auch der zweite Treppenturm wegen baulicher Mängel abgerissen.

Husum | Auf den ersten Blick schien am Parkhaus-Rohbau auf dem Gelände des Klinikums Nordfriesland seit der Insolvenz und Kündigung des Generalunternehmers im September nicht mehr viel passiert zu sein – wenn man mal davon absieht, dass sich das Klinikum am Jahresende mit seinen Weihnachts- und Neujahrswünschen auf einem riesigen, an der Westseite angebrachte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.