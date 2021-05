Bordelum : Das Freibad in Bordelum wird noch nicht geöffnet

Die Gemeinde muss die neue Vorgaben der Landesregierung abwarten. Es soll dann nachmittags geöffnet haben.

Bordelum | Das Schwimmbad in Bordelum wird nicht wie ursprünglich angedacht am 15. Mai geöffnet werden, wie Bürgermeister Peter Reinhold Petersen in der jüngsten Gemeindevertreter-Sitzung erklärte. Gleichwohl können Rettungsschwimmer ihre Qualifikationen in Bädern erwerben. Die vorbereitenden Arbeiten der Ehrenamtler sind fast abgeschlossen, so dass sie für den ...

