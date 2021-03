Diamantene Hochzeit in Husum : Das Paar von der BND-Funkstelle Hockensbüll

Heute feiern Christa und Dietrich Hannemann ihre Diamantene Hochzeit.

Husum | Eigentlich wollten sie zusammen mit Verwandten, Nachbarn und Freunden diesen Ehrentag feiern. Doch aufgrund der Corona-Einschränkungen mussten sie auf das Fest im großen Stil verzichten. Beide haben in ihrer Kindheit einen dramatischen Weg erlebt. Während er in Pommern aufwuchs und sie in Schlesien, mussten beide ihre Heimat fluchtartig verlassen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.