Vom Flieger in den Seefriedhof : Urnen-Abwurf ins Meer – das Bestattungshaus Kracheletz bietet Luftbestattung vor Sylt an

Als bundesweit erster Bestatter führt der Kasseler Dominik Kracheletz Urnen-Flugbestattungen durch – in Kooperation mit Sylt Air werden die sterblichen Überreste aus der Luft dem Meer vor der Insel übergeben.

Sylt / Kassel | Seebestattungen sind im Land zwischen den Meeren nichts Ungewöhnliches – auch ostwärts von Sylt gibt es in der Höhe von Kampen ein ausgewiesenes Gebiet, in dem Verstorbene ihre letzte Ruhestätte finden können. Bisher war der maritime Friedhof nur per Schiff zu erreichen, aber das hat sich nun geändert: Das Kasseler Bestattungshaus Kracheletz, das seit...

