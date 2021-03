Corona in Nordfriesland : Quarantäne: Husumer Modehaus CJ Schmidt schließt in Teilen bis Osterdienstag

Nach Testaktion mit 150 Mitarbeitern bleibt das Haus in Teilen bis einschließlich Dienstag nach Ostern geschlossen.

Husum | Aufgrund einiger Coronafälle in der CJ-Schmidt-Verwaltung bleiben Teile des Damen- und Herrenhauses in der Großstraße in Husum voraussichtlich bis zum 6. April einschließlich geschlossen. Weiterlesen: Covid-Fälle an Grundschulen: Montag letzte PCR-Tests Wie das Unternehmen weiter mitteilt, seien in einer am Sonnabend durchgeführten Testaktion im Modeh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.