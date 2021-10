Geflügelpest in Nordfriesland : Corona und Vogelgrippe – drei Jahre ohne Schau: Geflügelzüchter schlagen Alarm

Der erste Fall der Geflügelpest wurde am Wochenende auf Hallig Süderoog bekannt, am Dienstag weitere Fälle. Es herrscht strenge Aufstallungspflicht. Geflügelschauen sind abgesagt, zum Ärger der Geflügelzüchter.

Nordfriesland | Das Geflügelpest-Geschehen 2020/2021 stellt das bislang größte, schwerste und am längsten andauernde Geschehen dar. Seit den ersten Ausbrüchen Ende Oktober 2020 wurde das Virus bis Mitte Juni 2021 bei rund 700 Wildvögeln in Schleswig-Holstein bestätigt. Dabei war die Westküste mit am stärkten betroffen. Und nun trifft es wieder Nordfriesland. Weite...

