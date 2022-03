Einreisestopp, Modellregion, Ausbrüche : Zwei Jahre seit dem ersten Corona-Fall: Diese Themen bewegten Nordfriesland

Vor genau zwei Jahren, am 13. März 2020, vermeldet der Kreis Nordfriesland als einer der letzten Landkreise in Schleswig-Holstein einen ersten Covid-19-Fall. Ein relativ sanfter Einstieg in zwei turbulente Pandemie-Jahre.

Husum | Genau auf diesen Tag ist es zwei Jahre her, dass der erste nachgewiesene Corona-Fall in Nordfriesland aufgetreten ist. „Die Person hat zusammen mit einer ganzen Gruppe in einem Risikogebiet Urlaub gemacht. Sofort nach der Rückkehr setzte sie sich mit unserem Gesundheitsamt in Verbindung, das einen Corona-Test anordnete. Der Rest der Reisegruppe wohnt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.