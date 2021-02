Danish Crown in Nordfriesland : Corona im Schlachthof Husum: Kreis prangert Hygienemängel an

Der Kreis hat im Schlachthof erneut alle negativ getesteten Mitarbeiter abgestrichen: Es gibt neue Positivfälle.

Husum | Am diesem Mittwoch und Donnerstag sind rund um den Husumer Schlachthof und die Mitarbeiterfamilien noch einmal mehrere hundert PCR-Tests auf das Coronavirus genommen worden. Am Mittwoch sollten nach Angaben von Danish Crown alle Kontaktpersonen 1 der Be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.