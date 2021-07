Corona in Nordfriesland : Reiserückkehrer und Delta-Variante? Darum steigen die Zahlen kontinuierlich an

Ein Zeitlang war es ruhig geworden um die Corona-Zahlen in Nordfriesland. Doch seit geraumer Zeit steigen die Corona-Zahlen kontinuierlich an. Eine Spurensuche.

Nordfriesland | Das ging rasend schnell: Anfang des Monats, am 5. Juli, betrug die 7-Tage-Inzidenz in Nordfriesland noch 3,5, das Kreisgesundheitsamt vermeldete keine einzige Neuinfektion. Am 11. Juli sank die Inzidenz sogar auf 2,4. Ein deutlicher Anstieg ist ab dem 17. Juli erkennbar. Da liegt die Inzidenz bereits bei 12, Tendenz steigend. Knappe zwei Wochen später...

