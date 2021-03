Corona in Nordfriesland : Verdachtsfall im Stella-Vitalis-Seniorenzentrum in Friedrichstadt hat sich nicht bestätigt

Nach einem Verdachtsfall im Stella-Vitalis-Seniorenzentrum in Friedrichstadt sind nun alle Bewohner und Mitarbeitenden getestet.

Friedrichstadt | Vor gut einer Woche gab es im Stella-Vitalis-Seniorenzentrum in Friedrichstadt einen Corona-Verdachtsfall. Wie der Kreis heute mitteilte, wurde eine Person aus der Bewohnerschaft der Einrichtung bereits am 10. März erstmals im Klinikum Husum positiv getestet (PCR-Test). Ein zweiter PCR-Test am darauf folgenden Tag war negativ. Am 12. März wurden...

