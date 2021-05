St. Peter-Ording : Corona-Testzentren rüsten sich für Pfingsten

Zwar verspricht das kühle und windige Wetter zu Pfingsten den Ansturm der Tagestouristen zu dämpfen, in St. Peter-Ording sieht man sich testmäßig gut gerüstet. Auch in Friedrichstadt blickt man gespannt auf Pfingsten.

St. Peter-Ording | Am Himmelfahrts-Wochenende haben die Testzentren ihre Erfahrungen mit dem ersten großen Gästeansturm in der Region gesammelt. Diese helfen nun bei der Vorbereitung auf das Pfingst-Wochenende. Viele Kurzurlauber sind bereits da oder reisen an. Aber auch viele Tagestouristen werden – vielleicht nicht gerade am Pfingstsonnabend mit Sturm und Regen – Sonn...

