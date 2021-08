Corona in Nordfriesland : Sieben Schulen und Kitas in Husum und Umland sind betroffen

Nach Angaben des Kreises sind in Husum weiterhin drei Schulen und eine Kindertagesstätte betroffen und nun auch Schulen in Bredstedt und Tönning.

Husum / Bredstedt / Tönning | Jetzt hat das Corona-Virus auch Schulen in Bredstedt und Tönning erreicht. Im Süden Nordfrieslands sind jetzt insgesamt 16 Kinder oder Jugendliche sowie eine Betreuungskraft positiv getestet. 52 Kinder und Jugendliche sowie zwei Betreuungskräfte sind in Quarantäne. Die Lage im einzelnen An der Bürgerschule in Husum sind noch drei Kinder positiv ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.