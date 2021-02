Corona in Nordfriesland : Corona-Mutationen in Nordfriesland: Die Zahl steigt an

Ob eine Virus-Mutation auch im Zusammenhang mit dem Ausbruch im Husumer Schlachthof steht, scheint derzeit unklar.

Husum | Die Gesamtzahl an bestätigten Mutationen in Nordfriesland beträgt am Freitag 24, erklärte eine Sprecherin des Kreises auf Nachfrage von shz.de Dabei handele es sich um Fälle der britischen Mutation B.1.1.7. Weiterlesen: Corona im Schlachthof Husum: K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.