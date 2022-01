Omikron in Nordfriesland : Klinikum Nordfriesland: Mitarbeiter in Husum und Niebüll infiziert

In den Kliniken Husum und Niebüll werden alle Behandlungen verschoben, die die medizinisch nicht unmittelbar notwendig sind. Zudem gilt nun auch für alle ambulanten Patienten die 3G-Plus-Regel.

Husum/Niebüll | Über den Jahreswechsel hat es in der Klinik Niebüll „einige Positivtestungen“ von Mitarbeitern gegeben, die in unterschiedlichen Klinik-Bereichen tätig sind, teilt das Klinikum Nordfriesland in einer Pressemitteilung mit. An diesem Standort seien drei Mitarbeiter infiziert. Weitere vier Mitarbeiter können nicht arbeiten, weil sie während der Festtage ...

