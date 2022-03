Gastronomie in Husum : Trotz Lockerungen: In diesen Restaurants müssen Sie dennoch Maske tragen

Obwohl die Maskenpflicht in Restaurants nicht mehr gilt, können Gastronomen von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und so weiterhin auf Masken bei Gästen und Angestellten bestehen. Warum einige dies tun:

Husum | Am 20. März 2022 sind in Deutschland die Corona-Regeln weitgehend gefallen. Und das trotz Rekord- Inzidenzen in allen Bundesländern. Doch wie wird der Verzicht auf die 2G- und 3G-Regelung und der Maskenpflicht insbesondere im gastronomischen Bereich aufgenommen und umgesetzt? Dehoga empfiehlt weiterhin Maske-Tragen Ove Thomsen, Dehoga-Kreisvorsi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.