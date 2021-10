Corona in Nordfriesland : So ist die Infektionslage an den Schulen und Kitas in Husum und Umgebung

Insgesamt elf Kinder sind an drei Schulen in Husum und Bredstedt sowie einer Kita in Löwenstedt positiv auf das Corona-Virus getestet.

Husum / Bredstedt / Löwenstedt | Der Kreis Nordfriesland meldete am Dienstag, 26. Oktober, fünf Corona-positive Schüler an der Dänischen Schule in Bredstedt, einen Fall unter den Schülern an der Hermann-Tast-Schule in Husum, einen weiteren Fall sowie acht Schüler in Quarantäne an der Theodor-Storm-Schule in Husum sowie vier positiv getestete Kinder an der Evangelischen Kita Löwensted...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.