Corona in Nordfriesland : Donnerstag: Inzidenz knackt bald 1000-Marke – Aktuelle Zahlen für Husum, Sylt, SPO und Co.

Der Inzidenz-Wert für Nordfriesland ist noch einmal angestiegen und liegt jetzt bei 948,9. Da immer noch Rückstände in die Datenbank eingepflegt werden, wie der Kreis mitteilt, ist eine weitere Steigerung zu erwarten.

Husum | Im Kreis Nordfriesland wurden am Donnerstag 186 neue Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Damit ist bei 2144 Menschen im Kreisgebiet eine Corona-Infektion nachgewiesen. Die Zahl der an oder mit Corona gestorbenen Todesfälle bleibt bei 94. Mehr zum Thema: Kontaktverfolgung an Schulen unter Omikron: Wie Lehrer mit den neuen Quarantäneregeln umg...

