Corona in Nordfriesland : Inzidenz steigt weiter rasant: Nordfriesland knackt erstmals die 2000er Marke

Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist die Inzidenz der Neuinfektionen in Nordfriesland auf über 2000 gestiegen.

Nordfriesland | Die Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist am Wochenende im Kreis Nordfriesland erstmals über die Marke von 2000 geklettert. Der Kreis vermeldete einen Wert von 2057,5. Die Inzidenz liegt damit weit über dem Durchschnitt in Schleswig-Holstein, der aktuell laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 1315,5 liegt. Vor einer Woche betrug die Inzidenz in Nordfrie...

