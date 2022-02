Kommentar : Unberechtigte „Medienschelte“ im Zusammenhang mit Corona-Demos ist gefährlich

Der Husumer Bürgermeister Uwe Schmitz hat Verständnis für die Corona-Demos in seiner Stadt. Im Gegensatz zu anderen Städten soll hier alles friedlich sein. Stattdessen betreibt er „Medienschelte". Warum das problematisch ist, lesen Sie hier.

Husum | Vorweg muss eines klar sein: Kritik an Medien ist erlaubt und sogar erwünscht. Sie sollte im Idealfall gerechtfertigt und sachlich begründet sein, aber manchmal ist sie spontan und emotional. Auch das ist in Ordnung, wenn sie wenigstens an den gerichtet ist, den die Kritik trifft. Lautstärke alleine hilft da wenig. Das sehen wir gerade an anderen Stel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.