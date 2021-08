Corona in Nordfriesland : Geteilte Meinung: Das sagen Fitnessstudio-Betreiber zu den neuen 3G-Regeln

Ab 23. August gelten neue Corona-Regeln für Fitnessstudios. Wer rein will, muss geimpft, genesen oder getestet sein. Welche Sorgen und Hoffnungen verknüpfen Betreiber in Nordfriesland damit? Eine Umfrage.

Husum | Die Corona-Pandemie lässt uns alle noch lange nicht los. Ab Montag, 23. August, dürfen nur noch Geimpfte, Getestete oder Genesene in die Fitnessstudios. Wir haben uns bei einigen Betreibern umgehört, was sie von den neuen Regeln halten. Auch interessant: Corona: Quarantäne und Infektionen: Diese Schulen und Kitas in Husum sind betroffen Sorge vo...

