Corona in Nordfriesland : Schlachthof Danish Crown in Husum: Kreis bestätigt Infektionen – 119 Mitarbeiter betroffen

Wie der Kreis Nordfriesland auf Nachfrage bestätigt, soll es im Schlachthof Danish Crown in Husum Corona-Fälle unter den Mitarbeitern geben.

Husum | Knapp ein Jahr ist es her, dass sich das Coronavirus unter den Mitarbeitenden im Schlachthof Danish Crown so stark ausgebreitet hatte, dass der Betrieb zeitweise zum Stillstand kam. Nun hat es den Schlachthof erneut erwischt, wie der Kreis Nordfriesland auf Nachfrage von shz.de bestätigt. So seien durch das Gesundheitsamt Isolationen bei positiven ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.