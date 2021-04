Husumer Einkaufszentrum voll : Click & collect in Flensburg, CJ Schmidt zu – jetzt gehen alle ins Theo

Beste Einkaufs-Alternative: Das Husumer Shopping-Center ist voller Kunden.

Husum | Des einen Pech, des anderen Glück: Während die Geschäfte in Flensburg noch geschlossen haben und auf Click & collect angewiesen sind und auch im Husumer Modehaus CJ Schmidt derzeit kein Einkauf möglich ist, gibt es einen regelrechten Besucher-Ansturm im Einkaufszentrum Theo. Besonders am Donnerstag: „Das ist am Tag des Wochenmarktes immer so, denn dan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.