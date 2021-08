Bekannte Autorin liest in SPO : Lauschiger Abend mit Claudia Thesenfitz und ihrem Roman „Sylt oder Sahne“

Aus ihrem Roman „Sylt oder Sahne“ liest Autorin und SPO-Fan Claudia Thesenfitz am 18. August in der Gemeindebücherei St. Peter-Ording - und das unter freiem Himmel. Die Schriftstellerin lebt seit einigen Jahren in SPO.

St. Peter-Ording | Zwar spielen ihre Bücher auf Sylt, doch als Lebensort hat sich die bekannte Autorin Claudia Thesenfitz St. Peter-Ording ausgesucht. Und dort will sie auch am Mittwoch, 18. August, für Unterhaltung sorgen mit ihrem Roman „Sylt oder Sahne“. Es ist ihre erste Lesung nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause. Auch interessant: Einheimische verraten ihre ...

