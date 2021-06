Schutzhof Rockys-Traum : Interview: Claudia Milani-Flohr gibt Tieren ein neues Zuhause in Schlichting

Claudia Milani-Flohr liebt Tiere über alles und hat so manches vor dem sicheren Tod gerettet. Auf ihrem Schutzhof gibt sie jedem ein neues Zuhause.

Schlichting | Claudia Milani-Flohr versorgt auf ihrem Schutzhof in Schlichting (Dithmarschen) in der Nähe von Friedrichstadt kranke und alte Tiere. Corona macht sich hier doppelt bemerkbar: Die Spenden gehen zurück – und gleichzeitig brauchen immer mehr Tiere ihre Hilfe. Vor zwei Jahren haben Sie einen Schutzhof in Schlichting eröffnet. Wie sind Sie dazu gekomme...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.