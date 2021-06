Dockkoog und Binnenhafen : Claudia Gent kämpft gegen die Vermüllung Husums – jetzt reagiert das Rathaus

Mit konkreten Vorschlägen für bessere Mülleimer und zur Verringerung des Abfalls hat sich eine Husumerin an das Rathaus gewandt. Zwei Monate lang passierte nichts.

Husum | Claudia Gent beobachte das Müllaufkommen an Husums besten Plätzen nicht erst seit den Schlagzeilen um Vermüllung und Scherben am Dockkoog. Jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit findet sie Verpackungs- und Essensreste rund um die Mülleimer am Binnenhafen. Besonders übel daran findet die Husumerin: „Der Weg von Plastik und Papier ins Meer ist hier so kurz...

