Husumer Schwimmhalle : Chlorgasaustritt: Drittklässler aus Hallenbad Husum evakuiert

Nach Chlorgasaustritt ist Husums Hallenbad evakuiert worden. Zwei Schulklassen waren im Bad. Verletzt wurde niemand.

Husum | Großalarm um 10.20 Uhr in Husum – und Vollsperrung an der Flensburger Chaussee: Nach Chlorgasaustritt ist das Husumer Hallenbad evakuiert worden. Neben der Husumer Feuerwehr, die aus beiden Feuerwachen ausrückte, wurde auch der Löschzug Gefahrgut (LZG) des Landkreises alarmiert. Einsatzkräfte aus den Standorten in Husum und Tönning eilten in die Fl...

