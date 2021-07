Neuer Geschäftsführer : Ceven Jänisch hat schon viele Ideen für den Husumer Speicher

Das Kulturzentrum Speicher am Husumer Hafen hat wieder einen hauptamtlichen Geschäftsführer – und der möchte auch das junge Publikum in Husum ansprechen.

Husum | Viele Pläne hat er schon, der neue Geschäftsführer des Husumer Speichers. „Keine Neuausrichtung. Ich möchte aber versuchen, eine breitere Palette an Besuchern ins Haus zu bekommen – und gerne mehr junge Leute. Für die gibt es in Husum ja gar nichts“, sagt Ceven Jänisch. Seit Anfang des Monats ist er für das Kulturzentrum in der Hafenstraße verantwortl...

