Corona in Nordfriesland : CJ Schmidt in Husum: Alle weiteren PCR-Tests bislang negativ

Der Kreis prüft vor der Wiedereröffnung, ob das Modehaus verpflichtet wird, externe Hygieneberatung hinzuzuziehen.

Husum | Beim Corona-Ausbruch im Modehaus CJ Schmidt in Husum gibt es bis Donnerstagabend nach insgesamt 316 getesteten Beschäftigten keine weiten positiven Fälle. Damit existieren weiter zwölf Corona-Fälle im Haupthaus Großstraße – elf in der Verwaltung und einer im Verkauf. Das teilte Kreissprecherin Dagmar Schulze am Donnerstagabend mit. Der erste positive ...

