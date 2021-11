Größter Investor im Kreis : 240 Millionen für neue Infrastruktur: Hier baut die Bundeswehr in Nordfriesland

Husum, Schwesing, Wester-Ohrstedt, Stadum, Bramstedtlund – an diesen Standorten wird im Auftrag der Bundeswehr gebaut. Auf knapp 240 Millionen Euro beläuft sich das Investitionsvolumen in den nächsten zehn Jahren.

Nordfriesland | Die Baukräne drehen sich zahlreich im Kreisgebiet. Und die größten Projekte sind in öffentlicher Hand, wie die Erweiterungen des Klinikums Nordfriesland in Husum, Niebüll und Tönning mit einem Volumen von 80 Millionen Euro. Oder der 40 Millionen teure Anbau am Husumer Kreishaus, der das Gesundheitsamt, die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitslose...

