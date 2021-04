Bundeswehr in Husum : 5,1 Millionen Euro für neues Unterkunftsgebäude in der Fliegerhorstkaserne

Die Fliegerhorstkaserne bekommt ein neues Gebäude, das Platz für 50 Unterkünfte bietet.

Husum | Der Bund will rund 5,1 Millionen Euro in den Ersatzneubau des Unterkunftsgebäudes 49 in der Husumer Fliegerhorstkaserne investieren. Das teilt die CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Nordfriesland/Dithmarschen-Nord, Astrid Damerow, mit. In der Fliegerhorstkaserne ist das Flugabwehrraketengeschwader 1 stationiert, das letzte seiner Art in der L...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.