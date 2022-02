Corona-Demos in Husum : „Warum muss das in die Zeitung?“ – Das stört Husums Bürgermeister an Demo-Berichten

Da müsse er jetzt auch mal „Medienschelte betreiben“, sagt Husums Bürgermeister Uwe Schmidt in einem vom Rathaus finanzierten Podcast, in dem es auch um die Berichterstattung der Husumer Nachrichten über die Corona-Demos geht. Am Ende muss er doch wieder zurückrudern – zumindest ein bisschen.

Husum | Rattenplage, Tannen-Wette, Poggenburgstraße und autofreie Schiffsbrücke: Im Podcast der Stadt Husum „Thores Tine Talk - Auf'n Schnack mit'm Bürgermeister“, lässt sich Bürgermeister Uwe Schmitz von Moderator Thore Ziebell zu unterschiedlichen Themen interviewen. Als Quelle werden hauptsächlich die Husumer Nachrichten genannt. Auch das Thema Corona-„Spa...

