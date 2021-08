Kompostanlage in Olderup : Gründepot: Bürgermeister Thomas Carstensen kritisiert Dauer des Verfahrens

Fast zehn Jahre dauert nun schon das Verfahren zur Realisierung einer großen Kompostierungsanlage auf dem ehemaligen Munitionsdepot in Olderup. Dort sollen Grünabfälle aus dem Amt Nordsee-Treene verarbeitet werden.

