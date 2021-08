Bürgerentscheid in Osterhever : Neben der Bundestagswahl wird am 26. September auch über Solarpark-Verbot abgestimmt

Einstimmig hat die Gemeindevertretung für den Bürgerentscheid votiert. Er sieht vor, dass die Gemeinde auf Bauleitplanungen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen verzichtet.

Osterhever | Wenn am 26. September der nächste Bundestag gewählt wird, werden die Einwohner der Gemeinde Osterhever einen zweiten Stimmzettel in der Hand halten. Weiterlesen: Solarpark: Anwohner fürchten um Landschaftsbild und Natur Mit Ja oder Nein können sie darüber abstimmen, was die Bürgerinitiative Zukunft Osterhever formuliert hat: „In der Gemeinde Osterh...

