Polizei sucht Zeugen : Brutaler Raubüberfall: Täter fesseln ein Rentnerehepaar in Norderstapel

Ein Rentnerehepaar aus Norderstapel wurde laut Polizeiangaben Opfer eines brutalen Überfalls.

Avatar_shz von Husumer Nachrichten

02. November 2021, 16:16 Uhr

Norderstapel | Wie die Polizei mitteilt, drangen am Montagabend, 1. November, gegen 21 Uhr drei unbekannte Täter in das Wohnhaus eines in Norderstapel befindlichen landwirtschaftlichen Gehöfts ein.

Sie überwältigten und fesselten das 78 und 80 Jahre alte Ehepaar und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen, heißt es in der Meldung weiter. Hierbei seien die Täter auffallend brutal vorgegangen.



Raub von Bargeld und Tresor

Nach rund 45 Minuten flüchteten die Täter laut Polizeiangaben unter Mitnahme eines Bargeldbetrags in vermutlich dreistelliger Höhe und eines Tresores unerkannt vom Tatort. Die beiden Opfer hätten sich befreien und die Polizei alarmieren können.

Die männlichen Täter konnten bislang lediglich als schlank, dunkel gekleidet und maskiert beschrieben werden, so die Polizei.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizei Schleswig hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wem sind in den Abendstunden ortsfremde Personen oder abgestellte oder mit mehreren Personen besetzte Fahrzeuge in Norderstapel (Bereich Zum Busch) oder den umliegenden Ortschaften aufgefallen? Wer kann sonstige Angaben zur Tat oder der Identität der Täter machen?

Die Staatsanwaltschaft Flensburg hat für sachdienliche Hinweise, welche zur Ermittlung der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Schleswig unter Telefon 04621/840 oder Mail schleswig.kpst@polizei.landsh.de