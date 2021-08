Bundestagswahl 2021 in Husum : Briefwahl: Wahlleiter will Zahl der Wähler im Rathaus klein halten

Robin Unger, Wahlleiter der Stadt Husum bittet darum, schriftlich zu wählen und nicht vor Ort im Rathaus – zum Schutz vor Infektionen mit Covid-19.

Husum | Der Regelfall ist, dass Wähler am Sonntag, 26. September, in ihrem Wahllokal über die Zusammensetzung des Bundestages entscheiden. Möglich ist nach wie vor auch die Briefwahl. Dies ist auf zwei Wegen möglich: Die Wahlunterlagen werden auf Antrag nach Hause geschickt oder direkt vor Ort in einem Raum im Rathaus ausgefüllt. Start zur Briefwahl ist fünf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.