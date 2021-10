Bredstedter Apfeltag : Gärtnermeister Thomas Andresen aus Risum-Lindholm ist der Fachmann vom Dienst

Der Experte kennt viele Sorten, doch bei zwei Exemplaren, die Meinhard Koch aus Langenhorn aus seinem Garten mitgebracht hatte, musste selbst er passen.

Bredstedt | Was für Husum die Krabbentage sind, ist für Bredstedt der traditionelle Apfeltag im Naturzentrum Mittleres Nordfriesland und auf dem dazugehörigen Außengelände. Den ganzen Tag über war denn Gärtnermeister Thomas Andresen aus Risum-Lindholm der Fachmann vom Dienst. Weiterlesen: So lief es am Sonntag auf der Meile am Hafen und auf den Straßen in Husu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.