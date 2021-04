Bordelum : Erhalt seltener Baumarten: Pflanz-Aktion mit Urpflaumen

Mit einer ganz besonderen Aktion sollen in der Gemeinde seltene Baumarten wie die Urpflaume gerettet werden.

Bordelum | 120 regionale, alte Obstbaumsorten bereichern nun die Streuobstwiese im Lernort Natur des Naturerlebnisraumes Stollberg im Büttjebüller Kirchenweg in Bordelum. Auch interessant: Insektenfreundliche Gemeinde: Das Dorf will sich an dem Projekt beteiligen 20 Urpflaumen, auch Primitivpflaumen genannt, haben dort ihren neuen Standort. 16 Freiwillige ...

