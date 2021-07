Immobiliensuche bei Ebay : Mit Saunaclub und Showroom: Unbekannte suchen Räume für Bordell im Großraum Husum

Bei Ebay-Kleinanzeigen suchen Unbekannte eine Immobilie in Husum oder Umland für ein Bordell mit Saunaclub und Showroom zur Präsentation der Modelle. Bei Behörden ist davon noch nichts bekannt.

Husum | Die Meinungen werden sicherlich auseinander gehen, ob zum Branchen-Mix in Husum noch ein „Großraumbordell“ passt. Für so ein Unternehmen wurde jedenfalls eine Immobilie gesucht – per Anzeige auf Ebay-Kleinanzeigen. Inzwischen ist die nicht mehr online. Allerdings schreiben die zukünftigen Betreiber, ihnen würde auch der „Großraum Husum“ reichen mit...

