Nachhaltige Forstwirtschaft : Schutzgemeinschaft Deutscher Wald kürt Bomstedter Forst zum Wald des Jahres

Die Schutzgemeinschaft Deutscher (SWD) Wald hat den Bohmstedter Wald zum Wald des Jahres gekürt. Es sei bemerkenswert, wie vielfältig bewachsen die rund 100 Hektar seien, so die SWD. Vor Ort machte sie sich ein Bild.

Bohmstedt | Jedes Jahr zeichnet die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) am Tag des Waldes einen Waldbesitzer aus, der seinen Wald vorbildlich und orientiert an den Kriterien der Nachhaltigkeit bewirtschaftet. In diesem Jahr hat die SDW den Haaks in Bohmstedt in Nordfriesland zum Wald des Jahres 2022 gekürt. Das teilte der Landesverband Schleswig-Holstein der ...

