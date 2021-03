Kriminalität in Nordfriesland : Bohmstedt: Betrunkener ohne Führerschein landet im Graben - und flieht mit Kennzeichen

Nordfriesischer Autofahrer mit gestohlenen Kennzeichen flüchtet zu Fuß und leistet bei der Festnahme Widerstand.

Bohmstedt | Am Mittwochabend um 19 Uhr fuhr ein 41-jähriger Nordfriese mit einem VW Golf in der Straße Hohe Luft in Bohmstedt in den Graben. Mit dem Kennzeichen des Fahrzeugs flüchtete der Mann zu Fuß vom Unfallort und wurde dabei von mehreren Zeugen beobachtet, die sofort die Polizei alarmierten. Am Unfallort angekommen, konnten die Beamten trotz des fehlende...

