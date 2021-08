Dänische Grundschule in Leck : Nach Corona-Fällen: Schule bleibt weiterhin im Distanzunterricht

Nach Corona-Fällen an der dänischen Grundschule in Leck gibt es vorerst weiter Distanzunterricht. Mit den noch ausstehenden PCR-Testergebnissen rechnet die Schule spätestens am Dienstagmorgen, 17. August.

Leck | Die dänische Grundschule in Leck ist für 41 Schülerinnen und Schüler der Klassen 1, 2, 3 und 5 aktuell dicht. Grund dafür sind fünf positive Fälle, die bereits am Donnerstag festgestellt wurden. Mehr zum Thema: Auch fünf positive Corona-Fälle an dänischer Grundschule in Leck Für die Schülerinnen und Schüler hieß das am Donnerstagmittag - nach Ha...

