Corona in Nordfriesland : Delta-Variante: Bisher sieben Fälle in Nordfriesland und weitere Verdachtsfälle

Auch im Kreis Nordfriesland breitet sich die Delta-Mutation aus: Insgesamt sieben Fälle der Variante wurden im Kreisgebiet bereits festgestellt.

Nordfriesland | Erst Ende Juni bestätigte der Kreis Nordfriesland, dass es insgesamt drei Fälle der Delta-Variante gegeben hat. Am Mittwochnachmittag erklärt Kreissprecher Brian Zube, dass mittlerweile sieben Fälle der hochansteckenden Virus-Mutation festgestellt wurden. Zudem befänden sich drei weitere Verdachtsfälle in der Sequenzierung, so Zube weiter. Alle pos...

