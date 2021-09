Bauausschuss Breklum : Baumaßnahmen: Bis 2025 will Diako Nordfriesland 144 weitere Reha-Plätze schaffen

In drei Bauabschnitten soll die Diako Nordfriesland vergrößert werden. Geplant sind neben dem Bau eines neuen Gebäudes für den Reha-Bereich unter anderem die Sanierung der Küche und Erweiterung der Therapie-Einheiten.

Breklum | Die Gemeinde Breklum hat im wahrsten Wortsinn einige Baustellen. So wird ein weiteres großes Bauvorhaben die Änderung des Bebauungsplans Nr. 18 erfordern. Die Diako Nordfriesland möchte sich in Abstimmung mit der Deutschen Rentenversicherung Nord (DRV) weiter entwickeln. Rund 400 neue Reha-Plätze geplant Das soll in drei Bauabschnitten geschehen...

