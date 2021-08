Tanzen trotz Corona-Pandemie : Impressionen vom Bachblytenfestival in Schwesing

Foto-Eindrücke vom Flugplatz: Vom 6. bis zum 8. August findet das Bachblyten-Festival auf dem Flugplatz in Schwesing statt.

Husum | Vom 6. bis zum 8. August findet das Bachlyten Festival auf dem Flugplatz in Schwesing statt. Restlos ausverkauft, vermeldete Veranstalter Karsten Preik zunächst auf der Homepage. Am Sonnabend kam dann noch eine überraschende Nachricht für Spontane auf Facebook: Es seien 100 Tickets an der Abendkasse verfügbar. Weiterlesen: Ausverkauft: In Schwesing...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.