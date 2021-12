Von St. Peter-Ording nach Garding : Bildergalerie: Eiderstedter Landwirte sorgen PS-stark für Adventsstimmung

Ein Convoy aus 23 Landwirten machte sich am Wochenende am Südstrand in St. Peter-Ording auf den Weg nach Garding - mit aufwendig geschmückten Treckern.

Eiderstedt | Na, das waren mal traumhafte Motive, als sich gestern Abend ein Trecker-Convoy von 23 Eiderstedter Landwirten am Südstrand in St. Peter-Dorf auf den Weg nach Garding machte. Gänsehautfeeling pur kam bei vielen großen und vor allem kleinen Zuschauern auf, obwohl sie im Regen warten mussten. Doch es lohnte sich: Die Traktoren waren aufwändig geschmüc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.