Krokusblütenfest 2022 im März : Die Bewerbungsfrist läuft – Husum sucht eine neue Krokus-Majestät

Das Krokusblütenfest 2022 findet statt – und Husum braucht eine neue Majestät als Nachfolge für Krokus-Queen Julia Nissen. Wer möchte die Storm-Stadt in den kommenden zwölf Monaten repräsentieren?

Husum | Am Wochenende 19. und 20. März ist es so weit: Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause gibt es dieses Jahr wieder das traditionelle Krokusblütenfest – inklusive eines verkaufsoffenen Sonntags und bis zu vier Millionen Krokussen im Schlosspark. Und damit wird die Krokusblüten-Majestät 2022 auch wieder ganz standesgemäß gekürt: „Auf der Treppe am Alten ...

